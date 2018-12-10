2018-12-10T01:20:20+03:00
Политика

Корабли ТОФ прибыли в Индию для совместных учений

Главной темой станет военно-морское взаимодействие двух стран для защиты судоходства
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архива КПфото из архива КП
Изменить размер текста:

Три российских корабля Тихоокеанского флота — гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» — в воскресенье зашли в индийский порт Вишакхапатнам.

«За время визита пройдёт запланированное российско-индийское учение „Индра Нэви-2018“. Главной его темой станет военно-морское взаимодействие двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море», — рассказали в штабе ТОФ.

В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей. В тот же день состоялась серия протокольных визитов, которые командование ОБК ТОФ нанесло гражданским и военным властям.

Планируется, что заход кораблей ТОФ в Вишакхапатнам завершится 16 декабря.

Ранее «Комсомольская правда» - Владивосток сообщала, что Тихоокеанский флот по результатам проверок боевой подготовки признан лучшим в составе Военно-морских сил России. Этого звания он удостоен второй год подряд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Налётчики с пневматикой напали на пит-стоп и сели в тюрьму в Приморье
Жителям Анучинского района Приморья починят стадион и поставят спортплощадки
Реку Гнилушку чистят от мусора в Приморье
Зима в своих правах: в Приморье нет снега, но очень холодно
Большой костёр загорелся во Владивостоке из-за детской игры
Первый крытый футбольный манеж открылся во Владивостоке
В Приморье спустили на воду современное судно
Мужчина с женщиной отправятся в колонию за кражу спорт-костюма
В 2018 году в Приморье усилят природоохранные законы
Приморцы жалуются, что не могут уехать из Владивостока
Программа «Приморская рыба» получила поддержку от главы Росрыболовства
Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
В Приморье сегодня сохранится морозная погода
Приморский «Адмирал» проиграл «Барысу» в домашней схватке
Глава Росрыболовства удивил заявлением о ценах на красную икру
Пять регионов Дальнего Востока получат гранты на 20 миллиардов: а что Приморью
Программа «Приморская рыба» вопреки слухам продолжится в 2019 году
Томящихся в Приморье косаток еще не поздно отпустить — эксперты
Три приморца погибли из-за гулявшего по трассе пенсионера
Центробанк упростит доступ приморцев к живым деньгам
Мечтавший о мускулах приморец заказал в Сети запретные таблетки
Олег Кожемяко: Приморье будет спортивным регионом