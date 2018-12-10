Корабли ТОФ прибыли в Индию для совместных учений

СЕГОДНЯ 01:20 2018-12-10T01:20:20+03:00

Главной темой станет военно-морское взаимодействие двух стран для защиты судоходства

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Три российских корабля Тихоокеанского флота — гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» — в воскресенье зашли в индийский порт Вишакхапатнам.

«За время визита пройдёт запланированное российско-индийское учение „Индра Нэви-2018“. Главной его темой станет военно-морское взаимодействие двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море», — рассказали в штабе ТОФ.

В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей. В тот же день состоялась серия протокольных визитов, которые командование ОБК ТОФ нанесло гражданским и военным властям.

Планируется, что заход кораблей ТОФ в Вишакхапатнам завершится 16 декабря.

Ранее «Комсомольская правда» - Владивосток сообщала, что Тихоокеанский флот по результатам проверок боевой подготовки признан лучшим в составе Военно-морских сил России. Этого звания он удостоен второй год подряд.