2018-12-10T06:33:20+03:00
Общество

Школьников Владивостока теперь кормят вкуснее и полезнее

В меню появились блюда, с которыми питание стало разнообразнее, в них повышено содержание витаминов
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Школьников Владивостока теперь кормят по обновлённому меню. Его после увеличения финансирования на завтраки и обеды школьников разработали мэрии.

«Целевые субсидии увеличили с 1 декабря, — пояснила Людмила Крупина, начотдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования, — они выросли почти вдвое. С этого дня в школьных столовых появилось больше овощей, мясных и молочных продуктов. Кроме того, младшеклассникам теперь выдают стакан молока ежедневно».

Как отмечают специалисты, в меню появились блюда, с которыми питание стало разнообразнее, в них повышено содержание витаминов. Это овощные салаты, супы и запеканки. Кроме того, расширился перечень детей, которым положено бесплатное питание. Так, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья теперь могут и завтракать, и обедать бесплатно.

Изменения в меню первыми заметили сами дети.

«Кормить стали гораздо лучше, — говорит Елена, мама ученицы школы № 9. — В первый же день ребенок пришел в восторге: им давали блинчики с творогом, манную кашу, бутерброды с сыром и компот. А чуть позже каждому налили по стакану молока».

За внедрением нового меню наблюдают специалисты управления. Ежедневно комиссии выезжают в школы Владивостока, чтобы лично оценить, чем питаются школьники.

Напомним, до 1 декабря на бесплатный завтрак школьника из бюджета выделялся 21 рубль в день, на обед — 25 рублей. Накормить детей на эти деньги полноценно и разнообразно было трудно. Поэтому во всех школах города ждали увеличения субсидий. Благодаря инициативе главы региона Олега Кожемяко суммы выросли вдвое. Целевые деньги край уже выделил.

Как отмечают специалисты, увеличение субсидий на питание школьников — одна из первых мер по модернизации системы образования в Приморье.

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