Лихач на фуре протаранил тягач и сломал ногу в Приморье

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-10T09:39:01+03:00

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Госавтоинспекция Артема проверяет обстоятельства автоаварии с участием большегрузов.

В дежурную часть ОМВД по Артему сообщили о дорожно-транспортном происшествии в районе 19-го километра автодороги Артем-Находка-порт Восточный.

На место прибыли наряд Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что 61-летний водитель большегруза International9700, житель Большого Каммня, двигаясь от Находки в направлении Владивостока, столкнулся с впередиидущим седельным тягачом Hino.

В результате автоаварии виновник получил закрытый перелом берцовой кости. Мужчину направили на стационарное лечение.

Стаж водителя International9700 составил 31 год. В 2018 году он дважды привлекался к административной ответственности.

По факту ДТП назначен ряд исследований.