Лихач на фуре протаранил тягач и сломал ногу в Приморье
Госавтоинспекция Артема проверяет обстоятельства автоаварии с участием большегрузов.
В дежурную часть ОМВД по Артему сообщили о дорожно-транспортном происшествии в районе 19-го километра автодороги Артем-Находка-порт Восточный.
На место прибыли наряд Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.
Установлено, что 61-летний водитель большегруза International9700, житель Большого Каммня, двигаясь от Находки в направлении Владивостока, столкнулся с впередиидущим седельным тягачом Hino.
В результате автоаварии виновник получил закрытый перелом берцовой кости. Мужчину направили на стационарное лечение.
Стаж водителя International9700 составил 31 год. В 2018 году он дважды привлекался к административной ответственности.
По факту ДТП назначен ряд исследований.