2018-12-11T09:22:21+03:00
Общество

В хорольском кефире и «Снежке» нашли кишечную палочку

Пробы брали от партии, поставленной в социальное учреждение края
Софья КУЧИНА
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Фото: https://all-mw.ru/stakan-kefira-panaceya-ot-boleznejФото: https://all-mw.ru/stakan-kefira-panaceya-ot-boleznej
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В хорольском «Снежке» Россельхознадзор по Приморью нашёл бактерии кишечной палочки, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Лабораторные испытания проводились в рамках госмониторинга качества и безопасности пищевой продукции, поступающей в бюджетные организации и учреждения по условиям контракта.

В одном из соцучреждений Приморья взяли пробы из партии кефира жирностью 3,2% и «Снежка» одного из крупнейших производителей края. Именно в них опасную бактерию и нашли.

По словам специалистов, превышение нормы этого показателя говорит о нарушении правил технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Поскольку дома молочку вряд ли кто-то кипятит, её употребление может вызвать тяжёлые пищевые отравления.

Информация о нарушениях уже поступила в центральный аппарат, территориальные управления Россельхознадзора, а также в само социальное учреждение.

Для того, чтобы приостановить декларацию на серийный выпуск продукции, Россельхознадзор направил в Федеральную службу по аккредитации информационное письмо.

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