2018-12-11T03:28:08+03:00
Общество

Третьекурсник приморского вуза изобрёл уникальную конструкцию для инвалидов

На конкурсе молодых учёных он представил свою конструкцию
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба ВГУЭСФото: пресс-служба ВГУЭС
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Третьекурсник ВГУЭС Эдуард Пасечнюк изобрёл уникальное устройство для инвалидов-колясочников. На конкурсе «Молодой учёный», в котором участвовали 40 студентов из университетов со всего Дальнего Востока, он представил конструкцию для транспортной стойки – мотор-колесо, оборудованное редукторным двигателем. У изобретения оригинальное сцепное устройство, которое способно соединять универсальную стойку с любой транспортной платформой.

Студент направления «Автомобильный сервис и тюнинг» признаётся, что пока мотор-колесо изображено только в чертежах, проект находится в разработке. Но уже в скором времени молодой человек его запатентует.

— Такие конструкции смогут применяться в инвалидных колясках, в электрических самокатах, в самоходных грузовых тележках и электровелосипедах, – объясняет Эдуард Пасечнюк. – Потребителями самоходных транспортных средств, оборудованных мотор-колесом, являются инвалиды-колясочники, которые лишены возможности самостоятельно передвигаться.

Как говорят преподаватели Эдуарда, конструкция ремонтопригодна и крайне недорога. Изделие обладает достойными техническими характеристиками, такими как запас хода до 25 километров, максимальной скоростью в 20 километров в час и достаточно лёгким весом в 10-15 килограммов. Ещё одна сильная сторона конструкции – это то, что ей сможет пользоваться как ребёнок, так и взрослый. Если изобретение нашего земляка завоюет рынок, то станет огромным подспорьем для людей с ограниченными возможностями, уверены во ВГУЭС.

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