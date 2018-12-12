Елочные базары начинают свою работу во Владивостоке
Сегодня, 12 декабря, во Владивостоке начинают свою работу ёлочные базары. В этом году для их размещения выбраны самые узловые точки города с высокой проходимостью. Также эти адреса уже известны горожанам как традиционные места, где можно купить новогоднюю красавицу.
Ленинский район
- Луговая, 58
- Новоивановская, 10а
- Фадеева, 12б
Советский район
- Кирова, 32
- Лермонтова, 75
- Маковского, 210
Фрунзенский район
- Океанский проспект, 41
Первореченский район
- Анны Щетининой, 19
- Аллилуева, 6
- Жигура, 48
- Руднева 1б
- Руднева 13в, стр. 3
- Постышева, 47
- Вице-адмирала Сабанеева, 16
Угольная
- Пшеницына, 22
Ленинский район
- Всеволода Сибирцева, 67
- Светланская, 177
- Шилкинская, 21.
Советский район
- Русская, 52
Фрунзенский район
- Верхнепортовая, 68
Первореченский район
- Карьерная, 22
- проспект Красного Знамени, 73
- проспект Красного Знамени, 90
- проспект Красного Знамени, 114
- Нахимова, 1
- Уральская, 6
Первомайский район
- Воронежская, 1
- Кипарисовая, 22
Также купить праздничное дерево можно с 22 декабря на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки» на центральной площади.