Елочные базары начинают свою работу во Владивостоке

12 Дек. 04:35 2018-12-12T04:35:17+03:00

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Сегодня, 12 декабря, во Владивостоке начинают свою работу ёлочные базары. В этом году для их размещения выбраны самые узловые точки города с высокой проходимостью. Также эти адреса уже известны горожанам как традиционные места, где можно купить новогоднюю красавицу.

Ленинский район

- Луговая, 58

- Новоивановская, 10а

- Фадеева, 12б

Советский район

- Кирова, 32

- Лермонтова, 75

- Маковского, 210

Фрунзенский район

- Океанский проспект, 41

Первореченский район

- Анны Щетининой, 19

- Аллилуева, 6

- Жигура, 48

- Руднева 1б

- Руднева 13в, стр. 3

- Постышева, 47

- Вице-адмирала Сабанеева, 16

Угольная

- Пшеницына, 22

Ленинский район

- Всеволода Сибирцева, 67

- Светланская, 177

- Шилкинская, 21.

Советский район

- Русская, 52

Фрунзенский район

- Верхнепортовая, 68

Первореченский район

- Карьерная, 22

- проспект Красного Знамени, 73

- проспект Красного Знамени, 90

- проспект Красного Знамени, 114

- Нахимова, 1

- Уральская, 6

Первомайский район

- Воронежская, 1

- Кипарисовая, 22

Также купить праздничное дерево можно с 22 декабря на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки» на центральной площади.