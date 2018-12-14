2018-12-14T08:48:38+03:00
Общество

Слабоумие и навага: в Приморье ушёл под лёд любитель зимней рыбалки на «крузаке»

Выход на лёд сейчас строжайше запрещён
Софья КУЧИНА
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Фото: dpscontrolФото: dpscontrol
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В Шкотовском районе Приморья в деревне Речицы провалился под лёд Toyota Land Cruiser. Видео с места происшествия появилось в инстаграм-паблике dpscontrol.

На кадрах видно, что колёса автомобиля ушли под воду, вытаскивают его с помощью тросов и грузовиков.

МЧС Приморья предупреждает, что зимняя рыбалка крайне опасна. Кроме того выход на лёд строжайше запрещён, до тех пор, пока его толщина не достигнет 15 сантиметров.

Справка «КП»

В зимнее время деревня Речица становится местом сбора многочисленных рыбаков, приезжающих на подлёдную рыбалку в устье Суходола и на лёд бухты Суходол.

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