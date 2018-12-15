2018-12-15T06:08:06+03:00
Дом. Семья

В Приморском океанариуме рыбы-клоуны осваивают новую аквариальную систему

Специалисты океанариума воссоздают максимально приближенные к природным условия для содержания тропических моллюсков, ежей, звёзд и кораллов
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Амфиприоны живут в симбиозе с актиниями. Фото: Primocean.ru.Амфиприоны живут в симбиозе с актиниями. Фото: Primocean.ru.
Изменить размер текста:

В Приморском океанариуме воссоздают максимально приближенные к природным условия для содержания тропических моллюсков, ежей, звёзд и кораллов. Так в одном из аквариумов обживаются актинии и их неизменные спутники – амфиприоны или рыбы-клоуны.

- Сначала мы поселили в аквариум трёх актиний, чтобы они себя нормально чувствовали, желательно, чтобы вместе с ними жили амфиприоны, поэтому мы запустили к актиниям трёх клоунов-перкула, - рассказал ведущий специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. – Амфиприоны и актинии живут в симбиозе, но рыбки сами выбирают себе подходящую актинию. У нас в аквариуме три актинии и три клоуна, с точки зрения человека задача легко решаема, но для рыб три на три не делится. Сколько бы не было актиний, клоуны будут соперничать за одну из них. Пара актиний расположилась рядом, возможно, клоуны воспринимают их как одну и продолжают воевать за неё.

Рыбы-клоуны соперничают за приглянувшуюся им актинию. Фото: Primocean.ru.

Рыбы-клоуны соперничают за приглянувшуюся им актинию. Фото: Primocean.ru.

Чтобы понравиться амфиприону, актиния должна выбрать себе идеальное место: не слишком освещённое, но и не тёмное, без сильного течения, но постоянно вентилируемое и, обязательно, безопасное. Когда амфиприон выбирает себе актинию, он начитает заботиться о ней –чистит, «проветривает», кормит. Добывая еду, клоун старается скрыться с ней в укромном месте, как правило, этим местом для него является актиния, и таким образом хищник всегда получает свою часть добычи.

Рыба-клоун заботится о своей актинии, получая в обмен защиту. Фото: Primocean.ru.

Рыба-клоун заботится о своей актинии, получая в обмен защиту. Фото: Primocean.ru.

В обмен на заботу рыбки живут под защитой ядовитого животного. Клоуны не только кормят и чистят свою актинию, но и оберегают свой дом, если на актинию кто-то нападает, маленькие рыбки смело атакуют агрессора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста
В гостях у вселенной: парк космических приключений открылся во Владивостоке
В Приморье запускают новую угольную котельную
Второй президентский электропоезд прибыл в Приморье
Московские врачи и педагоги заинтересовались работой в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 декабря:
На остановке «Некрасовской» появились новые места для пассажиров
Олег Кожемяко исполнит мечту маленькой девочки
В куриных котлетках от уссурийского производителя нашли ДНК растений
МТС запустила онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по математике
Слабоумие и навага: в Приморье ушёл под лёд любитель зимней рыбалки на «крузаке»
В Приморье двое военных моряков солгали ради взятки
Личный инстаграм главы Приморья заблокировали из-за «ботов»
Дал взятку медику и погорел: житель Владивостока попался на преступлении
Приморец хотел нажиться на икре и кабарге, но не вышло
«Дальний Восток ждет тебя!»: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Почта России выпустила серию коллекционных открыток
Приморский бизнесмен подарил Китаю леса на миллион долларов
«Морского огурца» в штанах спрятали иностранцы, проходя границу
Умеренный ветер и переменная облачность ждёт приморцев в последний рабочий день недели
Театр начинается с Приморья: Владивосток ждёт театральный марафон
«Социальный автобус» помог более чем 200 приморцам
Мохнатый полицейский Рэм поймал вора в Приморье
В Приморье ищут желающих разбогатеть на хлебе