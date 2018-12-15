2018-12-15T06:08:06+03:00
Дом. Семья

В Приморском океанариуме рыбы-клоуны осваивают новую аквариальную систему

Специалисты океанариума воссоздают максимально приближенные к природным условия для содержания тропических моллюсков, ежей, звёзд и кораллов
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Амфиприоны живут в симбиозе с актиниями. Фото: Primocean.ru.Амфиприоны живут в симбиозе с актиниями. Фото: Primocean.ru.
Изменить размер текста:

В Приморском океанариуме воссоздают максимально приближенные к природным условия для содержания тропических моллюсков, ежей, звёзд и кораллов. Так в одном из аквариумов обживаются актинии и их неизменные спутники – амфиприоны или рыбы-клоуны.

- Сначала мы поселили в аквариум трёх актиний, чтобы они себя нормально чувствовали, желательно, чтобы вместе с ними жили амфиприоны, поэтому мы запустили к актиниям трёх клоунов-перкула, - рассказал ведущий специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. – Амфиприоны и актинии живут в симбиозе, но рыбки сами выбирают себе подходящую актинию. У нас в аквариуме три актинии и три клоуна, с точки зрения человека задача легко решаема, но для рыб три на три не делится. Сколько бы не было актиний, клоуны будут соперничать за одну из них. Пара актиний расположилась рядом, возможно, клоуны воспринимают их как одну и продолжают воевать за неё.

Рыбы-клоуны соперничают за приглянувшуюся им актинию. Фото: Primocean.ru.

Рыбы-клоуны соперничают за приглянувшуюся им актинию. Фото: Primocean.ru.

Чтобы понравиться амфиприону, актиния должна выбрать себе идеальное место: не слишком освещённое, но и не тёмное, без сильного течения, но постоянно вентилируемое и, обязательно, безопасное. Когда амфиприон выбирает себе актинию, он начитает заботиться о ней –чистит, «проветривает», кормит. Добывая еду, клоун старается скрыться с ней в укромном месте, как правило, этим местом для него является актиния, и таким образом хищник всегда получает свою часть добычи.

Рыба-клоун заботится о своей актинии, получая в обмен защиту. Фото: Primocean.ru.

Рыба-клоун заботится о своей актинии, получая в обмен защиту. Фото: Primocean.ru.

В обмен на заботу рыбки живут под защитой ядовитого животного. Клоуны не только кормят и чистят свою актинию, но и оберегают свой дом, если на актинию кто-то нападает, маленькие рыбки смело атакуют агрессора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей