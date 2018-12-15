В Приморском океанариуме рыбы-клоуны осваивают новую аквариальную систему

15 Дек. 06:40 2018-12-15T06:08:06+03:00

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В Приморском океанариуме воссоздают максимально приближенные к природным условия для содержания тропических моллюсков, ежей, звёзд и кораллов. Так в одном из аквариумов обживаются актинии и их неизменные спутники – амфиприоны или рыбы-клоуны.

- Сначала мы поселили в аквариум трёх актиний, чтобы они себя нормально чувствовали, желательно, чтобы вместе с ними жили амфиприоны, поэтому мы запустили к актиниям трёх клоунов-перкула, - рассказал ведущий специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. – Амфиприоны и актинии живут в симбиозе, но рыбки сами выбирают себе подходящую актинию. У нас в аквариуме три актинии и три клоуна, с точки зрения человека задача легко решаема, но для рыб три на три не делится. Сколько бы не было актиний, клоуны будут соперничать за одну из них. Пара актиний расположилась рядом, возможно, клоуны воспринимают их как одну и продолжают воевать за неё.

Рыбы-клоуны соперничают за приглянувшуюся им актинию. Фото: Primocean.ru.

Чтобы понравиться амфиприону, актиния должна выбрать себе идеальное место: не слишком освещённое, но и не тёмное, без сильного течения, но постоянно вентилируемое и, обязательно, безопасное. Когда амфиприон выбирает себе актинию, он начитает заботиться о ней –чистит, «проветривает», кормит. Добывая еду, клоун старается скрыться с ней в укромном месте, как правило, этим местом для него является актиния, и таким образом хищник всегда получает свою часть добычи.

Рыба-клоун заботится о своей актинии, получая в обмен защиту. Фото: Primocean.ru.

В обмен на заботу рыбки живут под защитой ядовитого животного. Клоуны не только кормят и чистят свою актинию, но и оберегают свой дом, если на актинию кто-то нападает, маленькие рыбки смело атакуют агрессора.