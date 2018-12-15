Дальневосточный профсоюз помог повысить зарплату филиппинским морякам

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-15T10:12:27+03:00

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После визита инспекторов Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) на борт теплохода Basic Portland, прибывшего в Находку месяц назад, стало ясно, что японский судовладелец, мягко говоря, не доплачивает заработную плату филиппинским морякам. И всему виной отсутствие коллективного договора Международной федерации транспортных рабочих (ITF).

- Судоходная компания из Японии, воспользовавшись незнанием филиппинскими моряками всех тонкостей работы на судне под удобным флагом, платила матросам базовую ставку в размере 626 долларов. Мы объяснили морякам, что судовладелец, нанимая их за небольшие деньги, сам при этом получает неплохую прибыль, - cообщил «КП» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. В адрес японской фирмы мы направили требование о заключении коллективного договора Международной федерации транспортных рабочих.

Координатор этой организации в Японии Фусао Охори, получив информацию о проверке теплохода в Приморье, вышел на связь с судовладельцем и сообщил возможном задержании транспорта в порту Ванкувера. Опасаясь простоя и связанных с ним убытков, перед заходом судна в порт судовладелец подписал коллективный договор.

Филиппинский экипаж судна Basic Portland поблагодарил представителей Дальневосточной региональной организации РПСМ за резко выросшую заработную плату. Теперь вместо 626 долларов моряки будут получать 1500 долларов в месяц. Официальная благодарность за помощь в решении проблемы поступила в адрес ДВРО РПСМ и от их японских коллег.