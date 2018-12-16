2018-12-16T04:31:07+03:00
Общество

Во Владивостоке сгорела овощная база

Причина возгорания и подробности уточняются
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Пожар на овощебазе по Калинина, 2.Пожар на овощебазе по Калинина, 2.
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Сегодня, 16 декабря, ранним утром во Владивостоке загорелась овощная база по улице Калинина, 2.

О возгорании сообщили очевидцы, проживающие неподалеку от овощной базы. По их словам виднеются серые клубы дыма и пламя.

На месте возгорания работает несколько пожарных расчетов. Проезд по улице Калинина ограничен. Причина возникновения пожара и подробности уточняются.

Обновление 11:30

Пожар на овощебазе ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По уточненной информации сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 8:29. Первые пожарные расчеты прибыли к месту пожара спустя пять минут.

Пожарные провели разведку: никого внутри не оказалось, но при этом возникла опасность перехода огня на соседние строения, однако ее удалось избежать. В 9:28 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров и ликвидирован в 9:49. В настоящий момент ведется проливка конструкций и осмотр места происшествия. Причину пожара предстоит выяснить экспертам.

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