2018-12-17T02:31:32+03:00
Общество

Новейший корвет «Громкий» завершает государственные испытания во Владивостоке

Вскоре корабль официально войдёт в состав Тихоокеанского флота
Максим КАВАЛЕРОВ
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Корвет «Громкий» на испытаниях в Японском море. Фото: ТОФКорвет «Громкий» на испытаниях в Японском море. Фото: ТОФ
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Новейший морской корвет Тихоокеанского флота «Громкий» завершает морскую часть государственных испытаний. Экипаж построенного на Амурском судостроительном заводе корабля проверяет новичка на прочность в полигонах боевой подготовки флота. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

«В ходе государственных испытаний экипаж и представители заводской сдаточной команды совместно с членами государственной приёмной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета. Также они проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля», говорится в сообщении.

«Громкий» провёл ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям. Неустанно поднимались в воздух корабельные вертолёты Ка-27. Прошла отработка задач противовоздушной и противолодочной обороны корвета.

После завершения испытаний и подписания специального акта на корабле торжественно поднимут военно-морской флаг. Одновременно корвет официально войдёт в состав сил Тихоокеанского флота.

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