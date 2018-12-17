Секретарь генсовета «Единой России» поздравил Кожемяко с победой

СЕГОДНЯ 03:02 2018-12-17T03:19:50+03:00

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Победа Олега Кожемяко на выборах в Приморье была одержана в честной конкуренции, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Поздравляю вас с уверенной и честной победой. Вы показали себя ответственным и надежным руководителем, моментально включились в работу и начали решать проблемы жителей. И люди это увидели", - цитирует поздравление Турчака пресс-служба партии.

По итогам обработки 100 % протоколов у Олега Кожемяко 61,88 % голосов.

Как подчеркнул представитель руководства "Единой России", предстоит большая работа по выполнению программы развития и предвыборных наказов жителей. "При реализации всех проектов во главе должны быть интересы людей", - заявил он.

АндрейТурчак заверил, что Приморское региональное отделение партии будет оказывать необходимую поддержку и помощь Кожемяко и его команде в реализации намеченных целей по развитию края и улучшению жизни граждан.