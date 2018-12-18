2018-12-18T04:35:09+03:00
Политика

Теперь официально: Олега Кожемяко признали избранным губернатором Приморья

Такое решение приняла избирательная комиссия Приморья сегодня, 18 декабря
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Избирательная комиссия Приморья поставила точку в выборах губернатора Приморья.Избирательная комиссия Приморья поставила точку в выборах губернатора Приморья.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Олег Кожемяко признан избранным губернатором Приморского края. Избирательная комиссия Приморья приняла такое решение сегодня, 18 декабря.

- Учитывая, что за Олега Кожемяко проголосовало более 50% избирателей, признать его избранным губернатором, - заявила председатель избирательной комиссии Приморья Татьяна Гладких.

Напомним, на прошедших 16 декабря выборах губернатора Приморского края Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов. Второе место занял Андрей Андрейченко от ЛДПР -25,16% голосов.

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