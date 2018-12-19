Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
4500 стали свидетелями очередного противостояния между владивостокским «Адмиралом» и столичным «Динамо». В календарном матче Континентальной хоккейной лиги «бело-голубые» одержали победу – 2:1.
В первом периоде счёт открыли «военморы» - отличился Александр Черников. Во втором периоде Вадим Шипачёв отквитал одну шайбу, а в решающем отрезке Даниил Тарасов установил окончательный счёт - 2:1 в пользу двукратных обладателей Кубка Гагарина.
Московское «Динамо» ещё ни разу не проигрывало на «Фетисов Арене».
- Игра, в целом, получилась хорошая. Движение борьба, хорошие моменты… К сожалению, реализация у нас не такая, как бы хотелось. С одним голом сложно выиграть. Соперник хорошо сыграл, реализовал свои моменты и решил исход матча, - сказал после матча главный тренер «Адмирала», воспитанник «Динамо» Сергей Светлов.