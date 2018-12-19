Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке

19 Дек. 03:55 2018-12-19T03:55:28+03:00

По мнению тренера, «Адмиралу» не хватило мастерства при реализации моментов

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4500 стали свидетелями очередного противостояния между владивостокским «Адмиралом» и столичным «Динамо». В календарном матче Континентальной хоккейной лиги «бело-голубые» одержали победу – 2:1.

В первом периоде счёт открыли «военморы» - отличился Александр Черников. Во втором периоде Вадим Шипачёв отквитал одну шайбу, а в решающем отрезке Даниил Тарасов установил окончательный счёт - 2:1 в пользу двукратных обладателей Кубка Гагарина.

Московское «Динамо» ещё ни разу не проигрывало на «Фетисов Арене».

- Игра, в целом, получилась хорошая. Движение борьба, хорошие моменты… К сожалению, реализация у нас не такая, как бы хотелось. С одним голом сложно выиграть. Соперник хорошо сыграл, реализовал свои моменты и решил исход матча, - сказал после матча главный тренер «Адмирала», воспитанник «Динамо» Сергей Светлов.