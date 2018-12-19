Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019

19 Дек. 08:20 2018-12-19T08:22:13+03:00

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Всего три российских музея получили приглашение принять участие в международной конференции «Европейский музей года 2019».

Попасть в число 300 участников, представляющих музеи 17 стран Европы, находкинскому музею было непросто.

- Приглашение для участия в конференции пришло на днях, и мы воспринимаем его как признание работы всей нашей команды над новой исторической экспозицией. Мы смогли показать содержательную историческую экспозицию, основанную на историях людей, независимым музейным экспертам и доказать правильность вектора развития нашего музея, - рассказала корреспонденту «КП» директор музея Находки Марина Нургалиева.

Попасть в число 300 участников, представляющих музеи 17 стран Европы, находкинскому музею было непросто.

В профессиональном сообществе престижный конкурс Европейского музейного форума называют «музейным Оскаром», и попасть в число 300 участников, представляющих музеи 17 стран Европы, находкинскому музею было непросто. Пожалуй, это первый музей в истории Дальнего Востока, удостоившийся чести стать номинантом премии.

Церемония объявления итогов и награждение победителей состоятся 22-25 мая 2019 года. Событие пройдет в одном из самых интересных городов Европы Сараево, в Музее детства войны - лауреате музейной премии Совета Европы 2018 года.