В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску

19 Дек. 11:41 2018-12-19T11:41:56+03:00

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На депутата Находкинского городского округа и по совместительству директора УК «Амарант» и соучредителя УК «Прометей», напал неизвестный, сообщает «КП» со ссылкой на инстаграм-паблик nhknews.ru.

Как стало известно источнику интернет-сообщества, утром 17 декабря Георгия Злотеску около подъезда кто-то подкараулил и жестоко избил. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и переломами рёбер. Больной получает необходимое лечение.

Георгия Злотеску дисквалифицировали с должности руководителя «Амаранта» за огромные долги по зарплате перед сотрудниками управляющей компании.

Плачевная ситуация сложилась и во Врангеле, где политику принадлежит УК «Прометей». Контролирующие органы практически завалены жалобами от разгневанных жителей микрорайона, которых работа «управляйки» крайне не устраивает.

Не смотря на всё это, Георгий Злотеску уже второй срок подряд становится депутатом от микрорайона Пограничный, где работает «Амарант». Однако жильцы домов, вверенных его нежной заботе, не спешат сочувствовать пострадавшему. Более того, интернет-пользователи, которые сейчас жарко обсуждают инцидент, считают, что чиновник получил по заслугам.