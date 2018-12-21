Десятибалльные пробки во Владивостоке спровоцировал первый зимний снегопад
Стоило во Владивостоке пойти снегу, как город сковали многокилометровые пробки. Прямо сейчас сервия «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов.
Портал "Яндекс. Пробки" показывает 10 балловФото: Софья КУЧИНА
Фото: Софья КУЧИНА
Движение затруднено на Золотом мосту, Эгершельде, Снеговой, Борисенко, Светланской и проспекте Столетия.
Осторожно! Дороги крайне скользкиеФото: Алексей САМУСЬКОВ
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Администрация города сообщает, что техника работаетФото: Алексей САМУСЬКОВ
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Снег затруднил движениеФото: Алексей САМУСЬКОВ
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Как сообщают очевидцы, на Светланской дорога крайне скользкая, на Луговой прямо сейчас всё тает. На Спортивной дежурят два грейдера. Улица Борисенко обработана реагентами, а Монтажная нет.
Администрация города сообщает, что снегоуборочная техника уже вышла на маршруты. По информации управления дорог и благоустройства, безопасность движения обеспечивают 24 пескоразбрасывателя, 10 машин для распределения жидкого реагента, а также подметально-уборочная техника.
В свою очередь Госавтоинспекция призывает жителей и госте города проявлять максимальную осторожность при движении вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию. По информации ведомства, на трассах «поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл» нет ограничения движения.