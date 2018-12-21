2018-12-21T09:55:07+03:00
Общество

Десятибалльные пробки во Владивостоке спровоцировал первый зимний снегопад

Очевидцы делятся фотографиями состояния дорог
Софья КУЧИНА
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На Золотом мосту пробкаНа Золотом мосту пробкаФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Стоило во Владивостоке пойти снегу, как город сковали многокилометровые пробки. Прямо сейчас сервия «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов.

Портал "Яндекс. Пробки" показывает 10 баллов Фото: Софья КУЧИНА

Портал "Яндекс. Пробки" показывает 10 балловФото: Софья КУЧИНА

Фото: Софья КУЧИНА

Движение затруднено на Золотом мосту, Эгершельде, Снеговой, Борисенко, Светланской и проспекте Столетия.

Осторожно! Дороги крайне скользкие Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Осторожно! Дороги крайне скользкиеФото: Алексей САМУСЬКОВ

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Администрация города сообщает, что техника работает Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Администрация города сообщает, что техника работаетФото: Алексей САМУСЬКОВ

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Снег затруднил движение Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Снег затруднил движениеФото: Алексей САМУСЬКОВ

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Как сообщают очевидцы, на Светланской дорога крайне скользкая, на Луговой прямо сейчас всё тает. На Спортивной дежурят два грейдера. Улица Борисенко обработана реагентами, а Монтажная нет.

Администрация города сообщает, что снегоуборочная техника уже вышла на маршруты. По информации управления дорог и благоустройства, безопасность движения обеспечивают 24 пескоразбрасывателя, 10 машин для распределения жидкого реагента, а также подметально-уборочная техника.

В свою очередь Госавтоинспекция призывает жителей и госте города проявлять максимальную осторожность при движении вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию. По информации ведомства, на трассах «поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл» нет ограничения движения.

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