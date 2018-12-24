Куда хотим, туда летим: авиасубсидии для Дальнего Востока дают на 90 маршрутов

СЕГОДНЯ 00:15 2018-12-24T00:15:45+03:00

Из федерального бюджета на эту статью расходов направят 2,858 миллиарда рублей, сообщили в Росавиации

Изменить размер текста: A A

В наступающем 2019 году авиарейсы на Дальний Восток и обратно будут субсидироваться по 90 из 152 существующих маршрутов.

Из федерального бюджета на эту статью расходов направят 2,858 миллиарда рублей, сообщили в Росавиации.

Так, под субсидии попадают перелеты из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Якутск, Магадан, Читу, Мирный, Норильск, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Благовещенск, Полярный, Певек, Анадырь и Нарьян-Мар.

Из Якутска субсидируют рейсы во Владивосток, Новосибирск, Анапу, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Минеральные Воды, Красноярск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Хабаровск, Южно-Сахалинск.

Также будут субсидироваться полеты из Благовещенска в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск; из Хабаровска — в Магадан, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Иркутск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Анадырь.

Ранее в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев изменил программу субсидирования таких авиаперелетов.

«Речь идет о том, что маршрутов станет в два раза больше, а субсидии, которые выделяются, можно будет использовать круглый год, а не в течение определенного периода — с марта по декабрь», — пояснил глава правительства.