Сменился глава ГУ МЧС по Приморью

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-24T06:30:26+03:00

На первых - в итоге отменённых - выборах губернатора Приморья к действиям местного ГУ МЧС возникли неприятные вопросы, и вот на них даны ответы

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Глава Приморья Олег Кожемяко встретился с и.о. замминистра по ЧС Виктором Яцуценко и новым руководителем ГУ МЧС по Приморскому краю Романом Чурсиным.

И.о. замминистра представил нового главу, определив его как опытного, знающего специфику региона. Кожемяко поздравил Романа Чурсина и пожелал ему успеха.

«Край непростой, природные, техногенные ЧС — не редкость, и руководитель здесь нужен подготовленный, обладающий опытом», — подчеркнул губернатор.

Виктор Яцуценко также рассказал, что министр поставил задачу — создать максимально эффективную систему предупреждения ЧС. Так, благодаря новым информпрограммам за 3-5 суток создается прогноз и модель развития ситуации с вероятностью более 90%.

«Уже получена от Роскартографии оцифрованная карта Приморья, которая станет основой моделирования ЧС. Кроме этого, в 2019 году станция космического мониторинга во Владивостоке будет модернизирована, переоборудована, сможет получать информацию со спутников восемь раз в сутки», — обозначил он.

Олег Кожемяко отметил, что Приморье сейчас профилактирует чрезвычайные ситуации. Углубляется дно и чистятся русла приморских рек. Эта работа будет ежегодной.

«Те работы, которые ведём, — хорошая профилактика. В крае надо создавать резерв материалов и техники на случай ЧС. Это наша общая с МЧС работа», — заявил губернатор.

Справка КП

Роман Чурсин родился 30 июля 1973 года в Еврейской автономной области.

В 1990 году окончил уссурийское Суворовское военное училище, в 1994 году — ДВОКУ им. Рокоссовского, в 2003 году — ДВЮИ МВД РФ, в 2015 году — Академию ГПС МЧС.

С февраля 1996 по май 2010 года проходил службу в рядах МВД. В феврале 2011 года поступил на службу в МЧС. За несколько лет прошел путь от замначальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Хабаровскому краю до замначальника Дальневосточного регионального центра МЧС.

Ликвидировал самые разные чрезвычайные ситуации на Дальнем Востоке. Награжден 15 ведомственными знаками отличия, Благодарностью Президента РФ.