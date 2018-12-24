Медведь ободрал голову несчастному приморцу

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-24T12:27:56+03:00

Пострадавшего отвезли в больницу, а с хозяевами территории начался полицейский разговор

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Приморские спасатели выручили из беды мужчину, пострадавшего от лап медведя в Спасске-Дальнем.

Как рассказали в ГУ МЧС по Приморью, на пульт дежурного поступил звонок о том, что на городской окраине на подворье коммерческой организации на человека напал зверь.

Однако, прибыв на место, бойцы убедились, что речь вовсе не о свободно передвигающемся хищнике. Медведь был заперт в клетке, а возле неё без сознания лежал мужчина с ободранной головой.

Пострадавшему оказали неотложную помощь и отвезли в больницу. За дело взялись правоохранительные органы — им предстоит выяснить, каким образом медведь оказался на этом дворе и кто вообще его изловил.