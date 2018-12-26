В Уссурийске при лобовом столкновении пострадала женщина-водитель

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-26T07:59:48+03:00

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Страшное ДТП произошло в Уссурийске на перекрёстке улиц Агеева и Ленинградской.

Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», микроавтобус Alphard вылетел со второстепенной дороги на встречную полосу, где врезался в Honda HR-V.

По предварительной информации, в аварии пострадала водитель «Хонды». Женщину госпитализировали врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия.

Сейчас устанавливаются подробности произошедшего.