В Уссурийске при лобовом столкновении пострадала женщина-водитель
Водитель микроавтобуса вылетел на встречную полосу
Фото: "Экипажи ДПС"
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Страшное ДТП произошло в Уссурийске на перекрёстке улиц Агеева и Ленинградской.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», микроавтобус Alphard вылетел со второстепенной дороги на встречную полосу, где врезался в Honda HR-V.
По предварительной информации, в аварии пострадала водитель «Хонды». Женщину госпитализировали врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия.
Сейчас устанавливаются подробности произошедшего.