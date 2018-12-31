Муж и жена в Приморье пополняли семейный бюджет сбытом наркотиков

СЕГОДНЯ 01:03 2018-12-31T01:03:56+03:00

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В Приморье перед судом предстанут супруги: их обвиняют в наркоторговле в особо крупном размере.

Приморская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу против двух жителей Находки. Семейную пару обвиняют в групповой попытке наркосбыта через Интернет по предварительному сговору.

По версии следствия, в мае 2017 года супружеская пара, дабы пополнить семейный бюджет, решила заняться сбытом наркотиков через тайники-«закладки».

В Интернете фигуранты вступили в переписку с неустановленным лицом (уголовное дело против которого выделено в отдельное производство) и договорились о получении крупных партий синтетических наркотиков. Их необходимо было расфасовать на розничные дозы и размещать по Находке закладками «под продажу».

Однако свой план обвиняемые воплотить не смогли, поскольку их деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Приморскому краю. Из оборота изъято более килограмма наркотиков. Сейчас уголовное дело направлено в Находкинский суд.