Путин нашел новую должность для губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 02:53 2018-12-31T02:53:53+03:00

В составе Госсовета работают 16 рабочих групп, одну из них и возглавил приморский глава

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Российский лидер Владимир Путин по итогам заседания Госсовета обновил состав его рабочих групп. В итоге две рабочие группы возглавили главы дальневосточных регионов — губернатор Приморья Олег Кожемяко будет отвечать за туризм, физическую культуру и спорт, а глава Бурятии Алексей Цыденов — за транспорт.

В составе Госсовета работают 16 рабочих групп. Каждая будет готовить материалы для рассмотрения на заседаниях совета: анализировать опыт регионов, выявлять лучшие практики, вносить предложения по совершенствованию законодательства.

Добавим, что ранее Олег Кожемяко заявил, что в данный момент совершенно нет каких-либо предпосылок для объединения двух дальневосточных регионов — Приморья и Сахалина. По словам губернатора, поочередно возглавлявшего оба региона, такой проект обсуждают только блогеры в Интернете, они и создают информационный шум вокруг собственной идеи.