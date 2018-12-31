Не до отдыха: военная полиция Приморья встретит Новый год во всеоружии
Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим в период новогодних праздников.
На территории гарнизонов Восточного военного округа организовано более 200 ежедневных гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.
В большинстве гарнизонов, в частности Князе-Волконском, Борзинском, Кяхтинском, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками полиции.
Для оперативного поддержания правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей круглосуточно будут дежурить группы быстрого реагирования, в том числе будет задействовано более 50 единиц специальной автотехники.
Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019 в Приморье»