Не до отдыха: военная полиция Приморья встретит Новый год во всеоружии

СЕГОДНЯ 03:21 2018-12-31T03:21:27+03:00

На территории гарнизонов Восточного военного округа организовано более 200 ежедневных гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции

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Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим в период новогодних праздников.

На территории гарнизонов Восточного военного округа организовано более 200 ежедневных гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.

В большинстве гарнизонов, в частности Князе-Волконском, Борзинском, Кяхтинском, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками полиции.

Для оперативного поддержания правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей круглосуточно будут дежурить группы быстрого реагирования, в том числе будет задействовано более 50 единиц специальной автотехники.