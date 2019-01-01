1 января около 120 человек пробежали символичные 2019 метров

1 Янв. 2019 2019-01-01T07:40:12+03:00

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Во вторник, 1 января, во Владивостоке более 100 человек собрались поучаствовать «забеге обещаний». Поддержать горожан в их спортивном стремлении и принять участие в забеге решил и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Стать участником «Забега обещаний» в первый день нового года мог любой желающий. Любители зимнего спорта собрались в 12.00 около спорткомплекса «Олимпиец» на Набережной Владивостока.

Всем желающим предлагали не просто пробежать заданную дистанцию, но и наполнить эту инициативу каким-то смыслом. Горожанам предстояло дать себе обещание – что-либо сделать в новом году или наоборот, от чего-то воздержаться.

Желание не просто выйти первого января на пробежку, но еще и задать определенную цель на новый год, сплотило около 120 приморцев. Они пробежали символические 2019 метров и вернулись в исходную точку на финиш.

Как отметили в краевом департаменте физической культуры и спорта, «Забег обещаний» – международная акция, которая проводится 1 января в разных городах мира.