В Приморье в новогоднюю ночь родились 10 малышей

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:06:01+03:00

Восемь мальчиков и две девочки появились на свет в 2019 году

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10 детей – восемь мальчиков и две девочки – появились на свет в новогоднюю ночь 2019 года в Приморском крае.

Самым первым ребенком, который родился 1 января этого года в Приморье, стал мальчик. Малыш появился на свет в 00.15 в акушерском отделении Хорольской центральной районной больницы. Вес новорожденного – 3840 граммов, рост – 56 сантиметров. Мальчик, имя которому родители пока еще не придумали, стал вторым ребенком у 27-летней мамы.

Первым малышом, рожденным во Владивостоке, тоже стал мальчик. Малыш появился на свет в стенах краевого перинатального центра в 00.37.

«Мальчик весом 3400 граммов и ростом 54 сантиметра появился на свет естественным путем. И мама, и сын чувствуют себя хорошо. Это второй ребенок в семье», – отметили в учреждении родовспоможения.

Второй по счету в семье, но первый ребенок в Октябрьском районе, появился на свет в 08.15. Вес мальчика – 3520 граммов, рост – 54 сантиметра.

Девочки появились на свет в новогоднюю ночь в двух приморских городах – Уссурийске и Находке. Первой родилась в 05:00 юная жительница Уссурийска. Девочка стала вторым ребенком в семье. В Находке на свет появилась Юлия, так родители назвали дочь. Малышка стала не только третьим ребенком в семье, но и третьей девочкой у 38-летней мамы.

«Малышка появилась на свет в 05.45. Вес – 3250 граммов, рост – 51 сантиметр», – сообщили в роддоме Находки.

Самыми «весомыми» малышами этой ночи стали два богатыря. Первый новорожденный крепыш появился на свет в Артемовском роддоме в 01.15. Вес малыша – 4300 граммов.

Еще один мальчик-богатырь появился на свет в 08.25 в акушерском отделении краевой клинической больницы №1 во Владивостоке.

«У нас на свет появился мальчик весом 4340 граммов и ростом 55 сантиметров. Малыш – первый ребенок у 19-летней мамочки. Роды прошли естественным путем. И мама, и малыш чувствуют себя хорошо», – сообщил дежурный врач роддома.

Еще одним крупным ребенком, появившимся на свет этой ночью в 02.55 в роддоме №4 Владивостока, стал мальчик, вес которого 4040 граммов.

«Все прошло хорошо. Самочувствие у обоих пациентов удовлетворительное. Мальчик – второй ребенок в семье», – рассказали врачи.

А новорожденный житель Спасска, который появился на свет в 04.25, стал самым маленьким ребенком, рожденным в новогоднюю ночь. Вес крохи – 2910 граммов, а рост – 50 сантиметров.

К концу новогодней ночи в 09.15 утра врачи помогли встретиться маме и сыну в роддоме №1 Владивостока. Мальчик родился весом 3690 граммов и ростом 52 сантиметра.