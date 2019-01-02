2019-01-02T00:48:47+03:00
Общество

Во вторник во Владивостоке будет довольно тепло

Снега, как и в первый день года, краевому центру ждать не стоит - если он где-то и выпадет, то лишь на севере Приморья
Игорь СОРОКИН
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Праздничное настроение у приморцев не развеялось, а только крепче настоялосьПраздничное настроение у приморцев не развеялось, а только крепче настоялосьФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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Сегодня, 2 января, погоду в Приморье формирует поле повышенного давления.

Это значит, что в крае превалирует переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −3...-15°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −7...-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −8...-10°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −5...-7°C.

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