Во вторник во Владивостоке будет довольно тепло
Снега, как и в первый день года, краевому центру ждать не стоит - если он где-то и выпадет, то лишь на севере Приморья
Праздничное настроение у приморцев не развеялось, а только крепче настоялосьФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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Сегодня, 2 января, погоду в Приморье формирует поле повышенного давления.
Это значит, что в крае превалирует переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −3...-15°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −7...-9°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −8...-10°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −5...-7°C.