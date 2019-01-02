Приморье потратится на авиаполёты по краю

2 Янв. 2019 2019-01-02T02:30:12+03:00

В 2019 году сохраняются все 13 внутрикраевых авиамаршрутов

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Приморье субсидирует рейсы по краю на 200 миллионов рублей.

В Приморском крае продолжается продажа авиабилетов на рейсы по внутрикраевым маршрутам на январь-март 2019 года. Как сообщили в администрации края, в краевой бюджет заложены 200 миллионов рублей на их субсидирование, чтобы сохранить доступную цену на билеты.

В 2019 году сохраняются все 13 внутрикраевых авиамаршрутов. Их, напомним, выполняют «Аврора» на самолетах DHC-6 и «Дальнереченск Авиа» на самолете Ан-2 и вертолете Ми-8.

Самый дорогой билет «Авроры» в одну сторону обойдется пассажирам рейса Владивосток — Пластун в 2 082 рубля, а самый дешевый билет можно купить по правлению Терней — Амгу — 740 рублей.