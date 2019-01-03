2019-01-03T08:04:14+03:00
Общество

«Новогодние сказки» собирают приморцев в центре Владивостока

Среди горожан ярмарка-фестиваль нашла большой отклик
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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На центральной площади Владивостока продолжается фестиваль «Новогодние сказки».

На праздничной ярмарке каждый день до 22:00 в течение всех зимних каникул можно приобрести сладости, сувениры и сделать красивые фотографии.

В торговых домиках, оформленных в европейском стиле, гости и жители столицы Дальнего Востока могут приобрести праздничные товары, сувениры и декор, продукты, попробовать вкусную выпечку и напитки. Здесь же открыт каток для самых маленьких.

Организаторы отмечают, что среди горожан ярмарка-фестиваль нашла большой отклик. Кроме того, в следующем году планируется повторить мероприятие и сделать его более масштабным.

Напомним, по поручению губернатора Приморья во всех районах Приморья организовали предпраздничные и новогодние мероприятия, а также оборудовали спецплощадки с фотозонами и иллюминацией, чтобы жители во всех уголках края могли погрузиться в атмосферу главного зимнего события.

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