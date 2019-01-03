Приморцы столкнулись с большой проблемой в аэропорту Владивостока

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:19:02+03:00

Каждый желающий мог проверить себя на какие-либо задолженности по решению МВД, суда или налоговой службы

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Во владивостокский аэропорт «Кневичи» наведалась инспекция из сотрудников отделения Владивостокского ЛУ МВД на транспорте, судебных приставов и оперативников Федеральной налоговой службы.

Главная цель визита — выявление злостных неплательщиков штрафов.

Помимо этого, каждый желающий мог проверить себя на какие-либо задолженности по решению МВД, суда или налоговой службы.

За время операции было выявлено два правонарушителя с неоплаченными задолженностями: в перелете им отказали.