В центре Владивостока начинается рождественская ярмарка
Посетители смогут приобрести свежие фермерские продукты
На центральной площади Владивостока начинается рождественская ярмарка.Фото: primorsky.ru
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Приморцы смогут приобрести свежие фермерские продукты на рождественской ярмарке 4 и 5 января.
Ярмарка развернется возле администрации Приморского края и будет работать 4 и 5 января с 10:00 до 17:00. При этом здесь же, на центральной площади Владивостока, работает и новогодний городок.
Жители края смогут приобрести фермерские овощи, соленья, мед, рыбу, мясную и молочную продукцию, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также бакалейные товары.