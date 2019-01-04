В центре Владивостока начинается рождественская ярмарка

4 Янв. 2019 2019-01-04T04:00:14+03:00

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Приморцы смогут приобрести свежие фермерские продукты на рождественской ярмарке 4 и 5 января.

Ярмарка развернется возле администрации Приморского края и будет работать 4 и 5 января с 10:00 до 17:00. При этом здесь же, на центральной площади Владивостока, работает и новогодний городок.

Жители края смогут приобрести фермерские овощи, соленья, мед, рыбу, мясную и молочную продукцию, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также бакалейные товары.