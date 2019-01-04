2019-01-04T06:08:37+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пожарные спасли 15 человек из огненной ловушки

5 детей и 10 взрослых оказались в плену из-за возгорания в квартире
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке из-за пожара в квартире жилого дома 15 человек оказались в ловушке. На помощь им пришли спасатели.

Пожар в квартире на Адмирала Кузнецова произошел вечером, 3 января. Сигнал о возгорании поступил в 20:00, уже через пять минут к месту вызова прибыли первые пожарные расчеты, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По прибытии пожарных первым делом была проведена разведка помещений. Выяснилось, что в жилом доме в ловушке находятся 5 детей и 10 взрослых. Все они были эвакуированы из задымленного дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- В 20:14 пожар был локализован, в 20:50 – полностью ликвидирован. К тушению привлекались 14 человек личного состава, 4 единицы техники, в том числе 2 звена газодымозащитной службы, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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