Во Владивостоке полностью сгорел недостроенный жилой на Чуркине
Двухэтажная постройка сгорела дотла, при пожаре никто не пострадал
Изменить размер текста:
Во Владивостоке сгорел недостроенный жилой дом. Происшествие случилось 3 января. При пожаре никто не пострадал.
Тревожный сигнал о возгорании постройки по адресу 2-я Поселковая поступил в 17:45. Несмотря на то, что спасатели прибыли на место вызова уже через 9 минут, дом был полностью охвачен пламенем.
По итогам разведки выяснилось, что внутри горящего помещения людей нет. Локализовать пламя удалось в 18:08, а в 18:12 было ликвидировано открытое горение. После этого пожарные приступили к контрольной проливке.
По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.