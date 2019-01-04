Во Владивостоке полностью сгорел недостроенный жилой на Чуркине

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:15:38+03:00

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Во Владивостоке сгорел недостроенный жилой дом. Происшествие случилось 3 января. При пожаре никто не пострадал.

Тревожный сигнал о возгорании постройки по адресу 2-я Поселковая поступил в 17:45. Несмотря на то, что спасатели прибыли на место вызова уже через 9 минут, дом был полностью охвачен пламенем.

По итогам разведки выяснилось, что внутри горящего помещения людей нет. Локализовать пламя удалось в 18:08, а в 18:12 было ликвидировано открытое горение. После этого пожарные приступили к контрольной проливке.

По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.