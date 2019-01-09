Первый рабочий день после каникул станет морозным, но безветренным

9 Янв. 2019 2019-01-09T02:07:47+03:00

В Приморье не предвидится осадков

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Сегодня, 9 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность без осадков, сообщает Примпогода. Ветер юго-западный умереный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха 0...-12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня юго-западный сильный. Температура воздуха -1...-3°C, в утренние часы -12...-14°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -2...-4°C, в утренние часы -17...-19°C

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный до сильного, утром северный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C, в утренние часы -11...-13°C