Пикантные фрикадельки с листериями нашёл в Находке Россельхознадзор
В партии мясных фрикаделек от крупного приморского производителя лаборатория Россельхознадзора нашла листерий, сообщает пресс-служба ведомства.
Пробы отбирал госинспектор Россельхознадзора в декабре 2018 года в одном из магазинов Находки. 27 декабря – под Новый год анализ подтвердил содержание опасных бактерий в мясопродукции.
Информацию передали производителю, чтобы тот предотвратил реализацию опасных фрикаделек. Специалисты ведомства также направят информационное письмо в Федеральную службу по аккредитации на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.
Напоминаем, что листерия – возбудитель смертельно-опасного заболевания – листериоза. Бактерии выживают даже при крайне-низких температурах. Выявления говорят о том, что на производстве нарушали правила и технологические режимы изготовления продукции.