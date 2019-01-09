2019-01-09T09:19:58+03:00
Общество

Пикантные фрикадельки с листериями нашёл в Находке Россельхознадзор

На производстве нарушали технологические режимы
Софья КУЧИНА
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Фото:http://primebeef.ru/blog/frikadelki_iz_govyadiny_v_tomatnom_souse/Фото:http://primebeef.ru/blog/frikadelki_iz_govyadiny_v_tomatnom_souse/
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В партии мясных фрикаделек от крупного приморского производителя лаборатория Россельхознадзора нашла листерий, сообщает пресс-служба ведомства.

Пробы отбирал госинспектор Россельхознадзора в декабре 2018 года в одном из магазинов Находки. 27 декабря – под Новый год анализ подтвердил содержание опасных бактерий в мясопродукции.

Информацию передали производителю, чтобы тот предотвратил реализацию опасных фрикаделек. Специалисты ведомства также направят информационное письмо в Федеральную службу по аккредитации на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

Напоминаем, что листерия – возбудитель смертельно-опасного заболевания – листериоза. Бактерии выживают даже при крайне-низких температурах. Выявления говорят о том, что на производстве нарушали правила и технологические режимы изготовления продукции.

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