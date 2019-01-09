Первый фестиваль корюшки откроется в приморских ресторанах уже завтра

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:47:38+03:00

На этот раз в фестивале участвует 27 заведений

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Уже завтра в ресторанах Приморья начнётся Первый гастрономический Фестиваль корюшки. С 10 по 20 января в 27 заведениях края на столы попадёт жареная корюшка, а также дамплинги, винегрет, пирожки и другие блюда, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на Pacific Russian Food.

Ранее проект Pacific Russia Food уже занимался организацией Фестивалей наваги, мидии и тайги, которые проходили в Приморском крае в прошлые года. Наконец, дошла очередь и до корюшки.

Фестиваль корюшки — очередное гастрономическое событие от проекта Pacific Russia Food, создателей Фестиваля наваги, Фестиваля мидии и Фестиваля тайги.

— Девиз нашего фестиваля — «Корюшка — это по любви!», - признается руководитель проекта и организатор Фестиваля Татьяна Заречнева. Она утверждает, что это заявление справедливо для всех жителей региона. Недаром, в фестивале корюшки принимает участие 27 заведений. До этого момента число участников гастрономических фестивалей не превышало 15. Однако стоило опубликовать анонс, рестораны сами обратились, решив участвовать.

По словам организаторов фестиваля, в меню каждого участника должна присутствовать традиционная жареная корюшка по единой цене: 100 рублей за 100 граммов. Остальные позиции рестораторы и шеф-повара могут включать по своему усмотрению. Где-то фестивальное блюдо будет только одно, а в где-то создали специальное фестивальное меню.

В Фестивале корюшки участвует 27 заведений Владивостока, Находки, Уссурийска и Артема:

Ресторан «Moloko&Мёd»

Ресторан «БабМаша»

Ресторан дальневосточной кухни «Port Cafe»

Бар «Alaska Grill»

Фермерский ресторан «Ogonёk»

Ресторан «Пятый Океан»

Сеть ресторанов «Tokyo» (г. Владивосток, г. Находка, г. Артем, г. Уссурийск)

Паб «Brugge Pub»

Паб «Hunter Pub»

Кафе «Studio»

Бар «Black Rabbit»

Ресторан русской кухни «Гусь-Карась»

Гастробар «Old Fashioned»

Ресторан «Novik Country Club»

Ресторан «Охотный двор»

Ресторан «Gusto»

Рестобар «Невинные радости»

Бар «Кот и Клевер» (г. Находка)

Эклерная «Вспышка»

В рамках Фестиваля в некоторых ресторанах пройдет ряд развлекательных и гастрономических событий:

12.01.2019 Детский праздник «Корюшкин день» в ресторане «Novik Country Сlub»;

13.01.2019 Гастроужин в баре «Old Fashioned»;

18.01.2019 Дегустация пива и фестивального меню в гастробаре «Gusto».

20 января в ресторане «Гусь-Карась» фестиваль закроется. Его главным событием станет битва питерской и приморской корюшки. На открытой кухне шеф-повара Максим Сырников и Юрий Крючков приготовят приморскую корюшку и корюшку, специально привезенную из Санкт-Петербурга, проведут слепую дегустацию для гостей и решат вечный спор - какая корюшка самая вкусная, и вся ли корюшка пахнет огурцом.