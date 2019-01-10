Погубившего лошадей водителя ищут в Приморье

10 Янв. 2019 2019-01-10T00:45:11+03:00

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения

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Управление МВД по Приморью сообщило подробности незаурядного двойного ДТП, в котором погибли лошади и лишь чудом не пострадали люди.

В среду в дежурную часть МО МВД «Большекаменский» сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 57-м километре автодороги Артем-Находка-порт Восточный. По сигналу прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель серой автомашины, предположительно, Toyota Prius, сбил двух лошадей и скрылся. От полученных травм животные погибли.

Через 15 минут по этой же автодороге двигался Toyota Succeed под управлением 44-летней женщины. Объезжая препятствие, автолюбительница выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Vista. В результате автомобили сильно побиты, водители не пострадали.

По факту автоаварий полицейские ведут проверку. Предпринимаются все меры по установлению скрывшегося водителя.

Напомним, ранее Комсомольская Правда — Владивосток сообщала, что хозяин сбитых лошадей долгое время не являлся за ними, тем самым лишь осложняя ситуацию на трассе.

Очевидцам ДТП, владеющим информацией об обстоятельствах происшествия с животными, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться в Госавтоинспекцию: Большой Камень, улица Андреевская, 4, кабинет № 6, телефон 8(42335)40383, либо по телефонам дежурной части МО МВД «Большекаменский»: 8(42335)53658, 8(42335)53668