Морпехов ТОФ готовят к бою и летом, и зимой

10 Янв. 2019 2019-01-10T02:56:30+03:00

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По плану боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота около тысячи военнослужащих частей и подразделений морской пехоты ТОФ приступили к сборам на полигонах Бамбурово, Горностай и Радыгино.

За время полевых выходов морпехи планируют лагерные сборы снайперов, гранатометчиков, саперов и разведчиков.

На полигонах гранатометчики и снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота будут вместе совершенствовать навыки поражения мишеней разной сложности.

Подразделения разведки отработают поиск и ликвидацию условных диверсионно-разведывательных групп, а также забросят разведчиков в тыл условного противника.

Всего к полевым выходам привлекут до 200 единиц боевой и специальной техники.