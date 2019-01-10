Морпехов ТОФ готовят к бою и летом, и зимой
По плану боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота около тысячи военнослужащих частей и подразделений морской пехоты ТОФ приступили к сборам на полигонах Бамбурово, Горностай и Радыгино.
За время полевых выходов морпехи планируют лагерные сборы снайперов, гранатометчиков, саперов и разведчиков.
На полигонах гранатометчики и снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота будут вместе совершенствовать навыки поражения мишеней разной сложности.
Подразделения разведки отработают поиск и ликвидацию условных диверсионно-разведывательных групп, а также забросят разведчиков в тыл условного противника.
Всего к полевым выходам привлекут до 200 единиц боевой и специальной техники.