Два пожара за сутки: из-за бесснежной зимы горит тайга Приморья
9-10 января потушены пожары в тайге Ольгинского и Лазовского районов
фото из архива КП
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За минувшие сутки в Приморье погасили два лесных пожара. Всего с начала года в крае зарегистрировано уже пять таких пожаров.
9-10 января потушены пожары в тайге Ольгинского и Лазовского районов. К работам привлекались 22 человека и пять единиц техники.
«По данным космического мониторинга информсистемы „Рослесхоз“, в Приморья выявлены 27 тепловых аномалий», — сообщили в краевом департаменте лесхозяйства.
Отметим, ранние для Приморья лесные пожары в этом году возникают из-за малоснежной зимы. Ситуацию контролируют все профильные ведомства.