Два пожара за сутки: из-за бесснежной зимы горит тайга Приморья

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:02:33+03:00

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За минувшие сутки в Приморье погасили два лесных пожара. Всего с начала года в крае зарегистрировано уже пять таких пожаров.

9-10 января потушены пожары в тайге Ольгинского и Лазовского районов. К работам привлекались 22 человека и пять единиц техники.

«По данным космического мониторинга информсистемы „Рослесхоз“, в Приморья выявлены 27 тепловых аномалий», — сообщили в краевом департаменте лесхозяйства.

Отметим, ранние для Приморья лесные пожары в этом году возникают из-за малоснежной зимы. Ситуацию контролируют все профильные ведомства.