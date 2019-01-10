2019-01-10T15:52:23+03:00
Спорт

«Адмирал» сыграл с «Амуром» дальневосточное дерби

Счёт открылся уже на третьей минуте: отличился форвард владивостокцев Александр Стрельцов
Игорь СОРОКИН
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фото - ХК "Адмирал"фото - ХК "Адмирал"
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Владивостокский «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» в дальневосточном дерби.

Встреча владивостокцев и хабаровчан завершилась со счётом 3:1. Для хабаровских хоккеистов поражение стало пятым подряд, «моряки» же в последнее время стали отыгрывать бездарный сезон — это уже вторая победа в пяти играх.

Счёт открылся уже на третьей минуте: отличился форвард владивостокцев Александр Стрельцов. На 31-й минуте «Амур» отыгрался благодаря реваншу Александра Горшкова. Однако, как показало время, для гостей это оказалась первая и последняя результативная удача.

На 37-й минуте Александр Коннов вывел «моряков» вперёд, на 52-й минуте Константин Глазачев доказал, что Владивосток еще рано списывать с хоккейных счетов. 3:1, игра окончена.

Ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала, что дисквалифицированный генеральный менеджер «Адмирала» Александр Селиванов покинул хоккейный клуб. Это произошло на фоне стремительно тающих шансов на выход в плей-офф КХЛ.

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