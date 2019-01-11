2019-01-11T04:49:21+03:00
Общество

В Приморье нашли ртуть, свинец и кадмий в 357 кило морепродуктов

Больше всего ртути было в чипсах из ламинарии
Софья КУЧИНА
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Фото: https://tutknow.ru/medicina/6980-chto-delat-pri-otravlenii-rtutyu.htmlФото: https://tutknow.ru/medicina/6980-chto-delat-pri-otravlenii-rtutyu.html
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В 2018 году «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» провела 31100 исследований рыбы и морепродуктов на содержание ртути и других тяжёлых металлов. В 29 случаях ртуть, кадмий, свинец и мышьяк значительно превышали предельно допустимые значения. Нормативы были превышены в российской и иностранной продукции весом около 357 тонн.

Тяжёлые металлы нашли в филе масляной рыбы, печени кеты сушеной, сушеных желтом полосатике и треске, в варено-мороженом крабе, продукции из морских водорослей, в мясе трубача, в морском монахе и морском окуне, в акуле колючей, в сушеном кальмаре и в печени акулы. В сушёном кальмаре из КНР ртути было больше нормы в 10 раз, п печени акулы колючей в 5 и 8 раз, в филе масляной рыбы в 6 раз. В корейских закусках и чипсах из морских водорослей содержание кадмия и свинца превышало норму в 5 раз.

Информация поступила в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора и другие заинтересованные ведомства. Производителям направил письма производителям для предотвращения реализации небезопасной продукции.

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