В районах Приморья начнут доставлять дрова на дом централизованно

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:38:36+03:00

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Стоимость кубометра дров, которые будут поставлять приморцам, определили на заседании краевой ЧС.

Как доложили губернатору края Олегу Кожемяко, кцентрализованному обеспечению жителей топливом уже приступили в четырех районах края – в Уссурийске и Партизанске, в Кавалеровском и Красноармейском районах. Главы остальных муниципалитетов отчитаются о своих достижениях до 19 января.

К слову, по поручению главы региона уже 22 июня в крае должны начать работать «гортопы» и «райтопы». До этого времени такие предприятия должны быть организованы в каждом районе края. При этом форма собственности не имеет значения: это может быть МУП или частная фирма. Губернатор поставил задачу сделать стоимость древесины единой и доступной для жителей всего Приморья. Расходы на доставку дров предприятиям компенсируют из краевого бюджета. На эти цели в краевом бюджеье предусмотрео 100 миллионов рублей. Тариф за кубометр разделанных дров – 875,9 рубля, за непиленную древесину «долготье» – 854,9 рубля.

«Гортопы» будут принимать заявки от жителей в любой удобной форме – лично, письменно или по телефону. По заявке дрова доставят людям на дом.