В районах Приморья начнут доставлять дрова на дом централизованно
Стоимость кубометра дров, которые будут поставлять приморцам, определили на заседании краевой ЧС.
Как доложили губернатору края Олегу Кожемяко, кцентрализованному обеспечению жителей топливом уже приступили в четырех районах края – в Уссурийске и Партизанске, в Кавалеровском и Красноармейском районах. Главы остальных муниципалитетов отчитаются о своих достижениях до 19 января.
К слову, по поручению главы региона уже 22 июня в крае должны начать работать «гортопы» и «райтопы». До этого времени такие предприятия должны быть организованы в каждом районе края. При этом форма собственности не имеет значения: это может быть МУП или частная фирма. Губернатор поставил задачу сделать стоимость древесины единой и доступной для жителей всего Приморья. Расходы на доставку дров предприятиям компенсируют из краевого бюджета. На эти цели в краевом бюджеье предусмотрео 100 миллионов рублей. Тариф за кубометр разделанных дров – 875,9 рубля, за непиленную древесину «долготье» – 854,9 рубля.
«Гортопы» будут принимать заявки от жителей в любой удобной форме – лично, письменно или по телефону. По заявке дрова доставят людям на дом.