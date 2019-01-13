Воскресный выходной порадует приморцев теплом

СЕГОДНЯ 02:56 2019-01-13T03:23:19+03:00

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Воскресенье, 13 января, попадёт под влияние поля повышенного атмосферного давления. В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. По данным портала «Примпогода», сегодня в течение дня температура воздуха достигнет даже плюсовых значений.

Так, во Владивостоке слабый ветер примет северное направление. Утром температура воздуха -8...-10°C,в течение дня воздух прогреется до 0°C.

В Уссурийске без осадков. Утром температура воздуха составит 18-20°C мороза, днём - 0...-2°C. Направление ветра - северо-западный слабый.

В Находке небо будет немного затянуто облаками, но без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...+2°C, в утренние часы -9...-11°C.

Как отметили синоптики, в период с 1917 по 2017 год во Владивостоке 13 января в целом было холодно. Самая максимальная температура зафиксирована специалистами в 1964 - 1,5 °С тепла, минимум - 29,9 °С мороза в 1922 году.