Девочки нахальные, мальчики интеллигентные: пингвины прибыли в океанариум Приморья

СЕГОДНЯ 05:48 2019-01-14T05:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Восемь пингвинов Гумбольдта — поровну самцов и самок — прибыли в Приморский океанариум, сообщили «Комсомолке» в научном учреждении.

После карантина птицы пополнят стаю. По мнению орнитологов, тогда-то и начнётся самое интересное.

«Новичков больше, поэтому они могут полностью изменить порядок, сложившийся в стае. Тем более, они увереннее и раскованнее „старожилов“, — поясняет орнитолог океанариума Ксения Любимкина. — Эти пингвины выведены в неволе и прибыли к нам из Словакии, после перелёта они чувствуют себя очень хорошо, их взвесили и окольцевали. Птицы быстро адаптировались и уже в первый час стали выходить из воды. Это значит, что им комфортно, они ничего не боятся».

Пингвины быстро адаптировались не только к обстановке, но и к кормёжке: в первый же вечер съели половину суточной нормы. В Европе рацион пингвинов состоял из балтийской салаки, на Дальнем Востоке новосёлов кормят корюшкой и мойвой. Новичков уже приучают к главному принципу кормления: взял рыбку — уступи место.

«Четырём из новичков больше полутора лет, одной из птиц год, а троим — полгода, — продолжила Ксения. — Поведение у всех разное, у каждой свой характер. Мы сразу научились отличать их друг от друга: девочки более смелые и активные, мальчики интеллигентные, пропускают дам вперёд. Лидера в группе пока нет, но самые маленькие девочки самые задиристые и шумные, всегда бегут за рыбой первыми, расталкивая остальных».

Специалисты полагают, что теперь в стае возможны новые союзы, но пару Паллады и Паруса вряд ли получится разбить — эти пингвины держатся вместе, как только прибыли во Владивосток прошлой зимой.

Справка КП

Пингвины Гумбольдта — социальные птицы, они намного лучше себя чувствуют в больших стаях, поэтому увеличение группы пойдёт на пользу и «старым» птицам, и новичкам.