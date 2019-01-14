Тихоокеанский флот получил катер для отстрела диверсантов-подводников

СЕГОДНЯ 06:56 2019-01-14T07:55:22+03:00

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Боевой состав Тихоокеанского флота пополнил противодиверсионный катер «Грачонок».

Во Владивостоке торжественно подняли Военно-морской флаг на новом катере проекта 21980 «Грачонок». Он стал уже пятым кораблем этого проекта, который получил Тихоокеанский флот по программе перевооружения.

«Грачонок» предназначен для борьбы с диверсантами-аквалангистами, а также для поддержки боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей.

Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет искать подводные объекты.

Справка КП

Водоизмещение нового катера — 138 тонн, длина — 31 м, ширина — 7,4 м, максимальная скорость — 23 узла, дальность плавания 200 миль, автономность — 5 суток, экипаж — 8 человек.