Тихоокеанский флот получил катер для отстрела диверсантов-подводников
Боевой состав Тихоокеанского флота пополнил противодиверсионный катер «Грачонок».
Во Владивостоке торжественно подняли Военно-морской флаг на новом катере проекта 21980 «Грачонок». Он стал уже пятым кораблем этого проекта, который получил Тихоокеанский флот по программе перевооружения.
«Грачонок» предназначен для борьбы с диверсантами-аквалангистами, а также для поддержки боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей.
Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет искать подводные объекты.
Справка КП
Водоизмещение нового катера — 138 тонн, длина — 31 м, ширина — 7,4 м, максимальная скорость — 23 узла, дальность плавания 200 миль, автономность — 5 суток, экипаж — 8 человек.