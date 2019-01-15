Синоптики озвучили, во сколько стихия ударит по Владивостоку
Снег пойдёт около 6 вечера
Фото: https://riavrn.ru/news/sinoptiki-sprognozirovali-silnyy-veter-i-snegopad-v-voronezhskoy-oblasti-23-noyabrya/
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Синоптики портала Маглипогода уточнили прогноз на вторник, 15 января. Последние данные говорят о том, что что волновой циклон пройдет восточнее, чем предполагалось. Как сообщается на сайте, осадкив восточных районах будут умеренными, однако не исключено, что снег повалит сильнее из-за циклона который проходит близко от приморского побережья.
Удара стихии жителям приморской столицы стоит ждать в 17-18.00. Выпадет около 0,3 мм снега. Температура воздуха не опустится ниже -5 градусов.