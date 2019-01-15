Синоптики озвучили, во сколько стихия ударит по Владивостоку

СЕГОДНЯ 02:16 2019-01-15T02:16:24+03:00

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Синоптики портала Маглипогода уточнили прогноз на вторник, 15 января. Последние данные говорят о том, что что волновой циклон пройдет восточнее, чем предполагалось. Как сообщается на сайте, осадкив восточных районах будут умеренными, однако не исключено, что снег повалит сильнее из-за циклона который проходит близко от приморского побережья.

Удара стихии жителям приморской столицы стоит ждать в 17-18.00. Выпадет около 0,3 мм снега. Температура воздуха не опустится ниже -5 градусов.