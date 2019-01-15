Трутнев рассказал о новом суде во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:36 2019-01-15T05:36:06+03:00

К проекту инвестиционного суда на данном этапе у правительства возникнет немало вопросов

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Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает пока ещё бессмысленным вносить в правительство предложение о создании инвестиционного суда на Дальнем Востоке.

«Мы обязательно расскажем, когда будет готовый продукт. Я уже не первый год работаю в правительстве и понимаю, в каких вопросах готов докладывать и надеяться на положительное решение, а в каких лучше еще подготовиться. Пока этой уверенности нет, бессмысленно выдвигать инициативу», — рассказал Трутнев «Российской газете».

По его словам, к проекту инвестиционного суда на данном этапе у правительства возникнет немало вопросов, которые рискуют остаться без ответа.

Добавим, что суть инвестиционного суда, задуманного как ветвь арбитражного, — в защите прав международных инвесторов, которым неудобно работать в условиях российского арбитража. Инвестиционный суд сможет решать споры в рамках государственно-частного партнерства и проекта «Дальневосточный гектар».

Предполагалось, что первый такой суд появится во Владивостоке и будет рассматривать споры резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.