Приморский депутат получил полтора года колонии за мошенничество

СЕГОДНЯ 05:36 2019-01-15T05:37:27+03:00

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В Приморье вынесли приговор депутату-мошеннику. За махинации с землей большекаменский политик на полтора года отправится в колонию (если, конечно, не обжалует приговор).

В Приморском крае завершился суд над депутатом думы Большого Камня Никитой Недвигой. Накануне Шкотовский районный суд вынес приговор политику, которого обвиняли в мошенничестве.

«Единоросс» Недвига в конце 2016 года арендовал у администрации Большого Камня земельный участок. Согласно документам, он собирался построить на участке дом. Стоимость земли (по данным сайта Росреестра) составляет 469 770 рублей – но Недвига заплатил всего 5% от этой суммы. Кроме того, на основании подложных документов он приобрел права собственности.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» представительница Шкотовского районного суда, Никиту Недвигу признали виновным.

– Подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы и взяли под стражу прямо в зале суда. Отбывать наказание Никита Недвига будет в исправительной колонии общего режима, – пояснила она.

Впрочем, ставить точку в этом деле пока рано. Депутат может обжаловать приговор, и он почти наверняка это сделает. Так что в ближайшее время махинатор, скорее всего, не отправится в колонию.