2019-01-15T09:44:46+03:00
Общество

Военная эстафета «Дорога Памяти» стартовала во Владивостоке

Собравшиеся у мемориала «Боевая слава ТОФ» возложили цветы и венки и почтили павших минутой молчания
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Губернатор Приморья принял участие в торжественном мероприятии, посвященном старту эстафеты «Дорога Памяти» во Владивостоке.

Участникам митинга, приуроченного к 74-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стали ветераны, курсанты, юнармейцы, служащие ВМФ, представители Следственного комитета и другие неравнодушные.

Олег Кожемяко подчеркнул, что годовщина Победы — это светлая дата, символизирующая единство народа.

«Эстафета связывает поколение победителей с молодежью. Все должны помнить, какой ценой нам досталась Победа. Более 200 тысяч наших земляков воевали в Великую Отечественную. Мы всегда будем помнить их подвиг. От души благодарю ветеранов за помощь в патриотическом воспитании молодежи», — подчеркнул он.

Напомним, в Приморье по инициативе губернатора приняли краевой закон о «детях войны». Только в 2019 году на его воплощение из краевого бюджета направят около 500 миллионов рублей. Даты выплат приурочили к годовщине Победы и окончанию Второй мировой войны.

Собравшиеся у мемориала «Боевая слава ТОФ» возложили цветы и венки и почтили павших минутой молчания.

В завершение участникам эстафеты передали капсулу с землей с мест Хасанских сражений. Она проследует по всем городам воинской славы и городам-героям до самого Бреста. Ветераны края отметили, что в 2011 году проходила аналогичная эстафета. Тогда на брестскую землю доставили капсулу с землей с Ворошиловской батареи острова Русский.

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