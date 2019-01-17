2019-01-17T05:42:55+03:00
Общество

Владивосток пустил спецтехнику на борьбу со льдами из-под земли

Сегодня, 17 января, специалисты ликвидируют ледовый панцирь в районе домов № 17 и 19 на улице Гульбиновича
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Спецтехника и рабочие предприятия «Содержание городских территорий» Владивостока ликвидируют последствия течи грунтовых вод и аварий на сетях водоснабжения и канализации.

Работы идут как днем, так и ночью, сообщили в СГТ.

Сегодня, 17 января, специалисты ликвидируют ледовый панцирь в районе домов № 17 и 19 на улице Гульбиновича. На участке работает тяжёлая техника.

«Для предотвращения дальнейшего выхода течи грунтовых вод на проезжую часть на улице Гульбиновича будет построен участок сети ливневой канализации. Проектно-сметная документация на строительство уже разработана. Работы планируется выполнить в этом году», — отметили в управлении дорог и благоустройства.

На контроле у дорожников и участок дороги на улице Калинина, 144, где был порыв на инженерных сетях. Минувшей ночью рабочие обработали дорогу пескосолевой смесью.

Напомним, что ежедневно МБУ «Содержание городских территорий» проводит санитарную уборку города. Улицы чистят от мусора и грунта, ликвидируют стихийные свалки.

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